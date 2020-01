Une neige bienvenue pour les motoneigistes

Sur un sentier de Saint-Raymond près de Québec, la FCMQ et la Sûreté du Québec (QC) attendaient les motoneigistes. Bonjour, avez-vous vos papiers? : une question qui revenait lors de chaque intervention.

L’idée n’est pas de trouver des fautifs, souligne la SQ, mais de vérifier que les motoneigistes connaissent bien les règlements.

Le message est compris, indique Jean-François Villemure, sergent spécialiste du récréotourisme. Comme dans tout, il y a des irréductibles, mais de plus en plus, on voit une augmentation de la conformité, au niveau des documents, au niveau des passes de sentier, au niveau du port du casque.

Un patrouilleur de la FCMQ discute avec un motoneigiste. Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Durant la saison, les patrouilleurs de la fédération sont nombreux à circuler sur les sentiers pour faire des vérifications auprès des motoneigistes.

Parfois, les gens sont choqués parce qu’ils nous disent que ça fait trois fois qu’ils se font arrêter durant la journée, mentionne l’administrateur de Portneuf-Charlevoix à la FCMQ Jean Mainguy. Mais c'est parfait, ça veut dire qu'il y a des gens qui surveillent.

Il faut être attentif, il ne faut pas être distrait. Ça se passe entre le conducteur et le volant. Jean Mainguy, administrateur de Portneuf-Charlevoix, Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

Au cours de la matinée, dimanche, la FCMQ et la SQ ont rencontré une centaine de motoneigistes au poste situé à Saint-Raymond. Une activité similaire avait lieu le même jour à Mont-Laurier, dans les Laurentides.

Saison tardive, peu d’accidents

Plusieurs motoneigistes en sont à leur première ou deuxième randonnée de la saison. L’an dernier, on avait commencé à la mi-décembre , souligne Carole-Anne Saucier qui pratique la motoneige depuis cinq ans.

Il y avait une dizaine de membres de la SQ au poste d’accueil de Saint-Raymond dimanche. Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Malgré leur hâte, les motoneigistes devront faire preuve de prudence. Moi je dis toujours que la signalisation nous parle, il faut l’écouter, affirme Jean Mainguy. Si tu vas à 70 km à l’heure et qu’il y a une courbe et que tu ne ralentis pas, il y a des chances que tu passes tout droit.

La FCMQ souligne qu’il y a eu trois accidents dans la région de Québec depuis le début de la saison. Heureusement, aucun n’a causé de mortalité , ajoute M. Mainguy.

Vers la fin décembre, un enfant a été blessé lors d’un accident à Baie-Saint-Paul.

Jean Mainguy rappelle que les enfants ne doivent en aucune occasion être installés en avant du conducteur. S’il y a un accident, l’enfant va être écrasé.

Il précise que les enfants assis à l’arrière de la motoneige doivent avoir un endroit pour déposer leurs pieds. Sur la carrosserie de la motoneige ou bien sur des blocs qu’on ajoute , dit-il

Une patrouilleuse remet des dépliants à un motoneigiste. Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Dans l’ensemble de la province, les accidents de motoneige ont causé la mort de trois personnes cet hiver, selon les informations détenues par la SQ.