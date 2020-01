Écrasement d'avion sur le lac Abitibi

Selon la Sûreté du Québec, le pilote serait dans un état critique. Il a été transporté dans un centre hospitalier.

Il était seul à bord de l'appareil.

On a peu d'informations en ce moment puisque les policiers et les services d'urgence sont à pied d'oeuvre, indique la sergente de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton. Ils ont été appelés vers 14 h pour un écrasement d'aéronef survenu sur le lac Abitibi à Ste-Hélène-de-Mancebourg. Le pilote qui était seul à bord a été transporté au centre hospitalier dans un état critique, on craint pour sa vie. Maintenant, le type d'appareil, qu'est-ce qui a pu se passer, c'est tout sous enquête pour le moment.»

D'autres informations suivront.