La blessure de Cody Fajardo n’est plus qu’un lointain souvenir

Le joueur de 27 ans affirme que ces deux derniers mois sans toucher un ballon « l’ont rendu fou ». Toutefois, Cody Fajardo a reçu le feu vert de la part de l'équipe médicale pour reprendre son activité physique en cette fin de semaine.

Sans plus attendre, le Californien a enfin pu reprendre le cuir entre ses mains samedi à Saskatoon.

Cody Fajardo était en effet l’invité de marque de la rencontre des Saskatchewan Rush au SaskTel Centre. À la mi-temps, Cody Fajardo a lancé un ballon au public dans le cadre d’une promotion publicitaire. C’était la première fois que le joueur effectuait un lancer depuis le match de la finale de l’Ouest.

Cody Fajardo traînait cette blessure depuis un entraînement fin octobre, un peu plus de deux semaines avant la défaite contre les Blue Bombers (20-13). Désormais rétabli, le quart-arrière des Roughriders se dit « ravi de pouvoir entamer une deuxième saison » avec l’équipe saskatchewanaise.

Yeux rivés sur la saison prochaine

À l’occasion d’une conférence de presse en marge de la rencontre des Rush, Cody Fajardo a aussi évoqué le plan de jeu pour la prochaine saison. Alors qu’il faisait face à un manque de répétition avec les receveurs et les porteurs de ballon titulaires, le Californien est « heureux de pouvoir commencer dès le premier jour avec les titulaires » des Roughriders.

Nous avons beaucoup de travail à faire, alors nous sommes très contents de nous lancer et d'accueillir l'entraîneur Maas comme coordonnateur offensif. Cody Fajardo

Cody Fajardo a même donné quelques détails quant à l’organisation offensive des Roughriders pour l’exercice 2020. Selon lui, le nouveau chef d’orchestre de l’attaque saskatchewanaise souhaite construire la stratégie offensive autour du jeu de Fajardo. Pour ce dernier, « c'est ce qui va vraiment être amusant, de construire une attaque avec mes forces et de faire des choses avec lesquelles je me sens à l'aise, et donc je pense que la transition dans un an ou deux va être un grand bond en avant pour moi et ma carrière ».

Sur Twitter, le quart-arrière a annoncé être sur le chemin du retour vers les États-Unis après son passage à Saskatoon. Cody Fajardo a aussi tenu à remercier les supporters présents au SaskTel Centre samedi : « Vous m'avez tous enflammé pour la saison 2020! J'ai hâte de revoir tout le monde bientôt. »