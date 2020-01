L'opération de chargement de la neige sera lancée dimanche soir

Près de 20 cm de neige se sont accumulés au sol depuis trois jours. Seulement samedi soir, 15,2 cm sont tombés.

Selon le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin, quatre jours devraient être nécessaires pour charger toute cette neige.

La Ville rappelle de vérifier les interdictions de stationnement pour éviter de voir sa voiture remorquée.

« Laissez-nous de la place. Stationnez votre véhicule à 30 cm du bord du trottoir, ça va nous aider. [...] Et on vous le répète, il y a toujours trop de remorquages. Ça nous ralentit. Dix minutes chaque fois qu'il faut remorquer quelqu'un. Alors, si vous voulez qu'on soit efficaces, tassez-vous de là et respectez les interdictions de stationnement », a remarqué Philippe Sabourin, en entrevue à ICI RDI.

M. Sabourin souligne que pendant les opérations de chargement de la neige, la Ville met à la disposition des citoyensplus de 1000 places de stationnement gratuites  (Nouvelle fenêtre) dans certains de ses terrains de stationnement, de 21 h à 7 h

Quant au responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau, il a fait sur Twitter un clin d’œil aux habitants de Terre-Neuve, affirmant que les Montréalais n’ont pas de raison de se plaindre.

Il est possible de suivre en temps réel les opérations de déneigement sur l’application Info-Neige et sur le site ville.montreal.qc.ca/deneigement.

Des informations sur les interdictions de stationnement y sont également disponibles, mais en cas de disparité avec la signalisation affichée dans les rues, c'est cette dernière qui prévaut.