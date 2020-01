17 nouveaux cas du mystérieux virus en Chine

Pékin a annoncé dimanche 17 nouveaux cas de l'épidémie de coronavirus apparu à Wuhan avant les fêtes du Nouvel An lunaire. Le mystérieux virus fait craindre une nouvelle crise semblable à celle du Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), un virus très contagieux, qui avait fait 650 morts en Chine continentale et à Hong Kong en 2002 et 2003.