Mystérieuse déflagration dans un immeuble à logements de Preissac

Quatre personnes ont dû prendre refuge chez des voisins, indique le directeur du service de sécurité incendie.

Gilles Prévost explique qu'aucune fuite de gaz n'a été répertoriée sur les lieux.

Il mentionne qu'une personne s'est rendue à l'hôpital par ses propres moyens pour de présumées brûlures.

Dans l'appel, ça disait qu'il y avait des personnes qui étaient prises parce qu'il y aurait eu un effondrement. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé , explique M. Prévost. Quand on est arrivés sur les lieux, on a constaté qu'il y avait eu une déflagration et que le haut du bâtiment a été très, très endommagé. C'est un édifice à logements de deux étages et c'est au deuxième étage que ça s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une personne dans les toilettes et que c'est là que la déflagration s'est produite. Le bâtiment a été complètement évacué, personne ne retourne dedans non plus.

La Sûreté du Québec, qui s'est aussi rendue sur les lieux, indique qu'il n'y a aucun élément criminel dans cette affaire.