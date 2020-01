Les chirurgies bariatriques maintenant disponibles sur la Côte-Nord

Les chirurgies bariatriques sont maintenant effectuées au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS). L’opération qui permet des pertes de poids substantielles est offerte à Baie-Comeau depuis janvier.

Christine Émond fait partie des personnes qui seront bientôt opérées. Elle subira une gastrectomie pariétale. Afin de diminuer la quantité d'aliments qu'elle peut ingérer, le trois quarts de son estomac sera retiré à l'aide d'incisions faites sur son abdomen.

Sa décision a été longuement réfléchie. J'ai essayé beaucoup de choses avant. Un entraîneur privé, des régimes, le régime liquide, ça ne fonctionnait pas dans mon cas , dit-elle.

Christine Émond est en attente d'une chirurgie bariatrique. Photo : Radio-Canada

La chirurgie, c'est vraiment un dernier recours. Christine Émond

De son côté, Pierre Thibault, un Baie-Comois qui pesait 475 livres, a subi une chirurgie bariatrique en novembre 2018. Il pèse maintenant 200 livres et ne regrette pas son choix.

Pierre Thibault a perdu plus de 200 livres à la suite d'une chirurgie bariatrique. Photo : Radio-Canada

C'est quelque chose de magique. Plus de restrictions, la facilité de faire les choses, de marcher et de ne pas être épuisé, de ne pas être fatigué, à bout de souffle après une courte période d'activité physique , décrit-il.

Il s'est fait opérer à Québec parce que la chirurgie bariatrique n'était pas encore disponible à l’époque. Il reconnaît que l’opération a ses inconvénients.

C'est beaucoup de situations inconfortables. On a mal au ventre, on a des chaleurs, on sort d'une anesthésie générale quand même donc c'est un gros choc pour le corps .

Pierre Thibault a dû refaire la route vers Québec à plusieurs reprises par la suite.

De nombreux suivis sont nécessaires pour s'assurer de la santé des patients et la réussite de l'opération, précise le chirurgien général au CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord Olivier Mailloux.

Le chirurgien Olivier Mailloux Photo : Radio-Canada

Ces patients-là vont avoir un suivi rapproché téléphonique et un suivi rapproché les deux premières années avec l'équipe multidisciplinaire et un suivi à vie idéalement, mais pour les cinq premières années dans notre établissement , rapporte-t-il.

La Côte-Nord est la deuxième région administrative comptant le plus d'obèses au Québec, selon l'Institut national de santé publique. Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord veut donc étendre le service dans toute la région.

Près de 175 personnes sont déjà inscrites sur la liste d'attente sur la Côte-Nord.

Avec les informations d'Alexie André-Belisle