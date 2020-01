Un cours en français permet d'aborder les premiers soins en santé mentale

Les participants qui suivent l’atelier organisé samedi et dimanche par le Réseau santé en français de la Saskatchewan obtiendront un certificat reconnu par la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC).

Étalé samedi et dimanche, le cours gratuit se penche sur les troubles les plus courants, dont l’anxiété, les traumatismes et la consommation de substances.

À l'écoute de l'autre

L’accent est mis sur l’écoute de l’autre sans porter de jugement. « Rassurer, donner de l’information...On incite [les gens] à chercher de l’aide professionnelle, car nous ne sommes pas des professionnels de la santé », explique Francine Proulx-Kenzle, une des formatrices.

Mme Proulx-Kenzle constate que la société stigmatise aujourd'hui moins souvent les personnes sujettes à des problèmes de santé mentale. Cependant, dit-elle, une personne atteinte d’un trouble d’anxiété, par exemple, sera tout de même jugée plus sévèrement que quelqu'un qui se casse une jambe.

Selon la CSMC, 7,5 millions de Canadiens vivent avec une maladie mentale. Ils sont 200 000 en Saskatchewan, selon des chiffres remontant à 2015 de l’Association canadienne pour la santé mentale.

Avec les informations d'Alexis Lalemant