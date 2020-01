Vingt pompiers québécois en direction de la ligne de front en Australie

La pluie s'abat sur l'Australie depuis vendredi... mais 75 brasiers y font toujours rage.

Les pompiers canadiens qui partent dimanche seront les premiers du pays à se rendre sur la ligne de front pour les combattre.

Je suis un peu nerveux, mais je me sens prêt , admet Simon Bouchard, qui en sera à sa première mission à l'étranger.

Les sapeurs québécois qui traverseront le Pacifique ne partiront pas sans préparatif.

Tests physiques, examen de maîtrise de l'anglais... Les 20 sapeurs québécois ont été triés sur le volet.

L'expérience qu'ils s'apprêtent à vivre à l'étranger saura enrichir la brigade de sapeurs de la SOPFEU, croit Stéphane Bouchard, porte-parole de la société.

Ils reviennent avec une expérience de travail sur des feux de plus grande envergure. Nous ne sommes pas à l'abri non plus d'avoir des grands feux...

Stéphane Caron, porte-parole de la SOPFEU