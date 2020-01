La coupe Grey sauvée d’un hôtel en flamme

Le trophée remis au gagnant de la finale de la Ligue canadienne de football était en tournée avec le joueur des Blue Bombers de Winnipeg John Rush.

Le centre-arrière ainsi que quelques employés des relations communautaires de l’équipe se trouvait à l’hôtel Clarion Lakeside Inn au centre-ville de Kenora lorsque l’incendie s’est déclaré.

Selon le chef des pompiers de Kenora, Todd Skene, l’équipe qui a combattu le feu ignorait que le trophée se trouvait à l’intérieur. C’est seulement en évacuant l’édifice qu’un homme portant la coupe a été aperçu.

« La coupe Grey est saine et sauve », s’est exclamé Todd Skene.

Un porte-parole des Blue Bombers a confirmé que la coupe se trouvait bel et bien dans l’hôtel et que « tout le monde ainsi que le trophée sont en sécurité. »

La coupe Grey était à Kenora afin de permettre aux partisans de l’équipe de l’admirer. Kenora se trouve à environ 50 kilomètres de la frontière manitobaine.

Le chef des pompiers espère maintenant que la coupe reviendra à Kenora. « Peut-être que nous aurons la chance de prendre quelques photos avec elle ici à Kenora. Ç’a serait bien », admet-il.

Adam Bighill des Blue Bombers soulève la coupe Grey après leur victoire contre les Tiger-Cats de Hamilton. Winnipeg n'avait pas remporté la finale de la Ligue canadienne de football depuis 29 ans. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Quant à l’incendie, le chef des pompiers explique qu’il a été maîtrisé vers 18H30 et que la trentaine de personnes qui logeait à cet hôtel a d’abord été transférée dans un centre communautaire. Elles sont maintenant dans d’autres hôtels de la ville.

« Tout le monde est sorti, c’est le principal non? La vie humaine est la chose la plus importante et malgré la température tout le monde est en sécurité », a dit Todd Skene.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue, ni la valeur des dommages.

