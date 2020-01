Mika en tournée au Canada ce printemps

L’auteur-compositeur-interprète britannique d’origine libanaise sera particulièrement heureux de retrouver Montréal, au Centre Bell le 15 mai prochain, ville pour laquelle il dit ressentir une affection particulière.

À cet endroit-là, il y a la partie de ma vie qui est de l’Amérique du Nord, USA. Il y a le côté francophone (parce que j’ai grandi à Paris, après Beyrouth). Et en plus, il y a aussi toutes les différentes couleurs d’accent et couleurs de peau. [...] Ce mélange-là est un mélange qui me ressemble aussi , a-t-il expliqué en entrevue à la chroniqueuse culturelle Catherine Richer, du 15-18.

Dans ses prochains concerts, le musicien présentera entre autres les pièces de son plus récent album, My Name Is Michael Holbrook, sorti en octobre dernier. Cet opus, sa cinquième offrande en carrière apparue quatre ans après son album précédent, se veut un voyage introspectif dans une histoire familiale mouvementée, entre Beyrouth, Paris, Londres et les États-Unis. Le titre l’évoque clairement d’ailleurs : Mika y retire son masque et redevient Michael Holbrook, son véritable nom civil.

J’ai récupéré mon nom civil, un nom que j’ai détesté parce que moi j’étais devenu Mika. J’étais Mika, qui allait sortir sa famille de la situation nulle dans laquelle on se retrouvait pendant mon enfance, parce que ce n’était pas toujours facile pour nous, comme pour plusieurs. [...] J’ai rejeté le nom de la famille, je ne voulais rien à voir avec [lui], rien à voir avec cette tristesse, ces difficultés, ces problèmes d’argent, ces problèmes culturels qu’on avait tout le temps.

Ce sera au tour de l’équipe de l’animatrice France Beaudoin de plonger dans l’univers de l’artiste cosmopolite, samedi soir, alors que l’émission En direct de l’univers lui est consacrée. « J’ai peur », a-t-il affirmé en rigolant à la veille de l’émission, diffusée à 19 h sur ICI Télé.

L’artiste amorcera sa tournée nord-américaine au festival Coachella en avril prochain. Il traversera ensuite la frontière pour se produire à Toronto le 13 mai, à Montréal le 15 mai, puis à Québec le 16 mai.