Un artiste hip-hop veut inspirer la jeunesse autochtone du nord de la Colombie-Britannique

Grâce à son expérience d’avoir grandi sur une réserve et au coeur d’une ville, il espère inspirer la jeunesse autochtone du nord de la Colombie-Britannique.

Dino Alec alias 2sockZ. Photo : Fournie par Dino Alec

« Plus jeune je faisais la fête, je buvais beaucoup d’alcool, je prenais de la drogue. Je côtoyais des gangs et mon style de vie en était inspiré », explique-t-il en affirmant que cela est du passé et qu’il est maintenant sobre.

Aujourd’hui, il s’inspire de son passé et de sa vie comme membre de la Première Nation Lake Babine ainsi que de sa vie à Prince George pour tenter d’offrir un hip-hop plus réaliste qui mentionne par exemple le magasin Value Village, un endroit où il allait souvent enfant.

Les chansons de l'artiste s'inspirent de la vie de tous les jours. Photo : Fournie par Dino Alec

Dino Alec voit sa musique comme une représentation de sa vie, mais aussi comme la continuation d’une longue tradition.

« La musique est partie prenante de ma culture. Mon grand-père était très impliqué dans la culture traditionnelle du chant et de la danse autochtone. J’aime montrer ma fierté envers mon peuple », mentionne-t-il.

Avec les informations de Betsy Trumpener