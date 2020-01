Un nouveau chalet de ski de fond à New Richmond

Les amateurs de ski de fond de New Richmond ont maintenant un endroit pour se réchauffer et enfiler leur équipement.

Le bâtiment porte le nom de Hervé Leblanc, un sportif aguerri de New Richmond qui a pris part plus de 30 fois au Marathon canadien de ski 2020.

Âgé de plus de 80 ans, M. Leblanc, qui a été un des pionniers du développement du ski de fond dans la Baie-des-Chaleurs, a eu l’honneur de couper le ruban officiel, samedi matin.

C'est en compagnie notamment du maire de New Richmond, Éric Dubé, que celui qui donnera son nom au chalet, Hervé Leblanc, a coupé le ruban officiel. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La secrétaire du Club de ski de fond, Lise Roy, explique que le nom d’Hervé Leblanc s’est naturellement imposé quand est venu le temps de baptiser le chalet. C’est une personne très inspirante, très déterminée. On est tous un peu passionnés par le ski de fond, donc par le personnage. C’est impressionnant tous les trucs, les conseils qu’il peut nous donner. Il inspire les jeunes et les moins jeunes.

Le principal intéressé souligne que le Club de ski de fond de New Richmond était un des rares, sinon le seul club de la région dont les membres n’avaient pas accès à un chalet.

Hervé Leblanc est un sportif de haut niveau qui a été un pionnier du développement du ski de fond à New Richmond. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Lors de l’inauguration, plusieurs amateurs ont d’ailleurs souligné à quel point le chalet allait faciliter la pratique de leur sport, notamment les parents de jeunes enfants qui pourront désormais se mettre à l’abri pour installer leur équipement.

Le président du Club de ski de fond de New Richmond, Benoît Bastien, croit que ce nouveau chalet contribuera à attirer de nouveaux membres.

La vente des abonnements est d'ailleurs en hausse cette année. Déjà, 155 personnes ont acheté une carte de membre comparativement à 140 en moyenne dans les dernières années. Et il y a des gens qui en achètent encore , souligne M. Bastien.

Selon lui, beaucoup de jeunes sont attirés par la pratique du ski de fond. On entraîne des jeunes à l'école le Bois-Vivant et on voit que les parents veulent inciter leurs enfants à faire du ski de fond, puis on a beaucoup d'enfants qui viennent visiter le site, déjà.

Le chalet peut désormais servir d'abri aux skieurs. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La construction du chalet Hervé-Leblanc a coûté 130 000 $. La Ville de New Richmond a versé la moitié de cette somme et le reste a été financé par les commanditaires.

Le nouveau chalet permettra au club d’organiser de nouvelles activités comme des sorties au clair de lune ou des cours de fartage. Le site pourra aussi servir à l’automne pour de l’entraînement de vélocross ou de course à pied, par exemple.

Avec les informations d'Isabelle Larose