La patinoire du Vieux-Poste de Sept-Îles ouvre ses portes

L’une des porte-paroles du collectif Marée Motrice, Alex Rodrigue, explique que cette année, le projet a pris de l’ampleur.

C’est beaucoup plus solide cette année et c’est beaucoup plus beau, l’aménagement qu’on a réussi à faire.

Une maisonnette a été aménagée pour permettre aux patineurs de se réchauffer et de chausser les patins.

De son côté, le gardien du Vieux-Poste, Luc Charest, espère que la patinoire attirera entre 2000 et 3000 personnes cette saison. Le gardien réserve aussi quelques surprises.

Luc Charest, gardien du Vieux-Poste de Sept-Îles Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageeau

Cette année, on va animer la patinoire d’évènements ponctuels , ajoute-t-il, sans vouloir en dévoiler plus pour le moment.

Le Port de Sept-Îles a octroyé 16 000 $ pour permettre l’aménagement et l’entretien de la glace.