Le chef de Listuguj Darcy Gray annonce son départ

Le chef précise qu’il se retire en raison de menaces à son endroit ainsi qu’envers sa famille. Il dit en être venu à cette décision après mûre réflexion et discussions avec les membres de sa famille.

Consulter sous forme de texte Communiqué du chef mi'gmaq de Listuguj, Darcy Gray, annon¸¸çant son départ

Darcy Gray dénonce les effets d’une culture de violence latérale entre les membres de sa communauté, induite, croit-il, par la Loi sur les Indiens. Il indique que ce climat de violence se répercute sur lui et sa famille, et ce, depuis qu'il est chef.

Le chef démissionnaire dit prendre sa décision à regret, compte tenu des progrès économiques que connaît la communauté de Listuguj.

Darcy Gray se dit d’ailleurs fier de ce qui a été accompli au cours des dernières années pour le développement de sa communauté.

Armoiries de la réserve micmaque de Listuguj Photo : Facebook

Il souhaite que les siens continuent de travailler pour faire de Listuguj une communauté plus saine et plus forte.

Il invite les Mi’gmaqs de Listuguj à entreprendre une réflexion sur la culture politique « toxique » de sa communauté. Faisons de Listuguj quelque chose dont les sept prochaines générations pourront être fières , conclut le chef dans son message de départ.

Élu pour la première fois en juin 2016, Darcy Gray avait été réélu en 2018. Son second mandat se terminait en juin 2020.