Australie : la pluie éteint des feux dans l’Est et cause des inondations dans le Nord

Il reste 75 feux en activité contre 100 quelques jours plus tôt, selon le Service rural de lutte contre les incendies de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Il estime que les conditions favorables de pluie et de températures plus fraîches aideront à contenir les flammes restantes.

Des pompiers australiens effectuent un brûlage contrôlé à l'ouest de Corryong. Photo : Reuters

Inondations dans le Nord

Les violents orages ont éclaté vendredi soir dans les États les plus touchés par les feux de forêt, soit Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est de l'Australie, ainsi que le Queensland, situé dans le nord-est du pays.

Il s’agit des plus fortes précipitations depuis près de 10 ans. Dans le Queensland, elles ont entraîné des inondations soudaines, des pannes de courant et la fermeture de certains axes routiers majeurs.

La brousse brûlée est inondée à Bilpin. Photo : Reuters / Stringer .

Aucune victime ni aucun dégât important n'ont été rapportés pour le moment, mais les autorités du Queensland ont prévenu la population que les précipitations devraient se poursuivre pendant la fin de semaine.

Un pompier arrose des arbres dans l'espoir de protéger des maisons près de la ville de Nowra, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Photo : afp via getty images / SAEED KHAN

Depuis le début des incendies en septembre, 28 personnes sont mortes. De vastes superficies de forêts vierges ont été brûlées et au moins 2000 maisons ont été détruites.

Malgré le répit des dernières heures, les autorités annoncent que la crise pourrait à nouveau s'aggraver. En Australie, on n’est qu'au milieu de l’été.