De 10 à 20 centimètres de neige attendus en Outaouais et dans l’est ontarien

Environnement Canada a publié des avertissements de neiges pour de nombreux secteurs de l’Outaouais et de l’est de l’Ontario. Jusqu’à 20 centimètres de neige pourraient s’accumuler par endroit à compter de samedi après-midi.

Les régions les plus touchées sont celles d’Ottawa, de Cornwall — Morrisburg, de Prescott et Russell, de Smiths Falls — Lanark — Sharbot Lake et de Gatineau.

La neige, parfois forte, atteindra les secteurs à l’ouest d’Ottawa vers midi, puis se propagera vers l’est sur le reste des secteurs cet après-midi , peut-on lire sur le site de l’agence fédérale

Environnement Canada prévoit que ces secteurs pourraient recevoir de 15 à 20 centimètres de neige. De plus, de 10 à 15 centimètres de neige pourraient tomber sur les régions de la Haute-Gatineau — Lièvre — Papineau et du Pontiac toutes deux visées par un bulletin météorologiques spécial.