L’Océanic de Rimouski surpris par le Titan d'Acadie-Bathurst

Le gardien de but du Titan, Tristan Bérubé, s’est démarqué durant la partie en arrêtant 43 tirs. Au cours de la dernière saison dans la LHJMQ, le cerbère a fait face à 40 tirs ou plus au cours des quatre de ses six derniers départs. Il a su récolter trois victoires pendant cette séquence.

Le Titan avait perdu ses deux dernières parties et présente actuellement la pire fiche du circuit Courteau. Face à l'Océanic, l'équipe a obtenu la victoire grâce aux buts de Rémy Anglehart, de Bennett MacArthur, d'Olivier Coulombe et de Riley Kidney.

Alexis Lafrenière a été limité à une mention d'aide au cours de la partie (archives). Photo : Radio-Canada

La formation néo-brunswickoise a également limité Alexis Lafrenière, le meilleur espoir en vue du prochain repêchage de la LNH et meilleur pointeur de la LHJMQ, à une mention d'aide.