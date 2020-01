Encore plus de neige dimanche et lundi en Atlantique

De nouvelles accumulations d’au moins 10 à 15 cm, et peut-être même plus par endroits selon Environnement Canada, sont prévues entre dimanche soir et lundi matin sur l'ensemble de Terre-Neuve, sauf la péninsule Northern et la côte ouest.

Avant de toucher Terre-Neuve-et-Labrador, les précipitations s’abattront sur les provinces maritimes, à commencer par le sud du Nouveau-Brunswick.

Les accumulations devraient débuter dans la nuit de samedi à dimanche sur le sud-ouest de la province, où de 10 à 15 cm sont attendus d’ici dimanche.

Dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, on annonce de 15 à 20 cm de neige dans la matinée de dimanche et au cours du reste de la journée.

Après une tempête hivernale la semaine dernière suivie d’un froid intense vendredi, la Nouvelle-Écosse doit se préparer elle aussi à encore plus de neige dimanche. On anticipe de 10 à 20 cm sur les régions du centre de la province, dont Halifax, ainsi qu’à l’est au Cap-Breton.

Dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et dans la vallée d’Annapolis, Environnement Canada prévoit dimanche environ 5 cm de neige par endroits le long de la côte atlantique et près de 15 cm à l’intérieur des terres. On avertit cependant que la neige pourrait se changer en pluie dimanche dans ces régions.

Des accumulations de 10 à 20 cm de neige sont attendues dimanche à l’Île-du-Prince-Édouard.