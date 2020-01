Un an et demi après un incendie majeur, des sinistrés pourront enfin rentrer chez eux

Près de 1500 habitants ont été déplacés depuis août 2018, lorsque l'incendie est survenu. Bien que leur date d'emménagement ait déjà été repoussée auparavant, de nombreux résidents sont optimistes.

Mark Slapinski fait partie de ceux qui ont hâte de rentrer chez eux le 2 mars.

J'attends cela depuis près d'un an et demi, alors maintenant que nous entendons enfin la nouvelle, je suis assez content et je suis assez confiant que c'est un jour d'emménagement précis. Mark Slapinski, sinistré

Les pompiers disent que l'incendie a été l'un des plus importants et des plus complexes que la ville ait connus depuis des années.

Selon les enquêteurs, une panne majeure dans le système électrique était à l'origine de l'incendie.

60 millions de dollars en réparation

La société de gestion immobilière de l'immeuble a déclaré que les appartements avaient été reconstruits de l'intérieur, pour un coût de plus de 60 millions de dollars.

Il y a un tout nouveau système électrique, il y a un nouveau système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, il y a une nouvelle plomberie... il y a de nouveaux systèmes d'ascenseur, a rapporté Danny Roth, porte-parole de Wellesley Parliament Square Management.

Ils vont revenir dans un bâtiment sûr, ils pourront se sentir à l'aise et en sécurité lorsqu'ils rentreront chez eux. Danny Roth, porte-parole de Wellesley Parliament Square Management

L’emménagement des résidents prendra environ trois mois. Ils déménageront sur deux étages à la fois chaque semaine, en commençant par le haut puis en descendant jusqu'au rez-de-chaussée.

Le loyer des locataires restera le même, mais la société de gestion immobilière ne paiera pas les frais d'emménagement.

Une fois que nous serons de retour dans le bâtiment, je pense qu'il y aura beaucoup plus de sentiment communautaire parce qu'avant nous ne nous connaissions pas vraiment, nous aurons certainement ça , estime Mark Slapinsky.

Depuis l'incendie, la ville a par ailleurs ordonné des inspections pour des bâtiments similaires et des règles renforcées pour les propriétaires.