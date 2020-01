L’hôpital de Timmins déclenche un plan d'urgence face au surpeuplement

L'hôpital de Timmins demande aux gens de rester à l'écart de la salle d'urgence pour des problèmes non urgents, car le nombre de patients admis dans l'établissement a dépassé le nombre de lits disponibles.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, l'hôpital a indiqué activer un plan d'urgence pour aider à faire face au surpeuplement.

Cela comprend le déplacement des patients admis vers d'autres zones de soins de l'hôpital.

Le communiqué avertit également les gens que les temps d'attente peuvent être plus longs que prévu et que toute personne présentant des symptômes pseudo-grippaux comme la toux, la fièvre, le nez qui coule, des nausées, des vomissements et la diarrhée ne devrait pas rendre visite à des patients à l'hôpital.