Sortir des jeunes de la marginalité grâce au cirque

Certains de ces jeunes proviennent de Québec, d’autres de Vancouver ou encore du Nunavik. Ils sont unis par un dénominateur commun : leur vie n’a pas été de tout repos. Ils ont tous vécu des épreuves difficiles et ont été marginalisés à divers degrés. Pour certains d’entre eux, ce genre d’activité a des airs de planche de salut.

De nombreux jeunes Autochtones prennent part au spectacle « Cirkaskina », dont le nom est d'ailleurs dérivé d'un mot atikamekw. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Ils ne s’étaient, pour la plupart, jamais rencontrés avant de se rendre à Montréal pour présenter le spectacle intitulé Cirkaskina . C’est l’organisme Cirque Hors Piste qui les a rassemblés pour créer ce spectacle collaboratif. Cet organisme de cirque social , né en 2011 de l’incorporation d’un programme créé par le Cirque du Soleil 16 ans plus tôt, a pour vocation d’offrir un espace de création et d’apprentissage aux jeunes marginalisés.