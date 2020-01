Les musulmans du Manitoba souhaitent terminer la construction de leur centre funéraire

Selon l'Association islamique du Manitoba, il y aurait près de 20 000 musulmans dans la province. Pour Cheikh Ould Moulaye, son vice-président, il devient nécessaire qu’elle ait son propre service funéraire.

[Un centre funéraire] c’est une suite logique à la construction d'une plus grande mosquée et d'un centre communautaire , dit-il.

Auparavant, les musulmans envoyaient leurs morts dans leur pays d'origine, mais désormais ceux-ci souhaitent être enterrés au Manitoba, souligne Cheikh Ould Moulaye.

À l'heure actuelle, l'association travaille avec une entreprise du nord de la ville pour la préparation des défunts, avant qu'ils ne soient transportés à la mosquée de l'association islamique dans Waverley Ouest.

Jude Kasas, un des fidèles, dit comprendre parfaitement le besoin d’un salon funéraire à la mosquée pour que tout se fasse au même endroit.

J'ai dû préparer un petit garçon pour ses funérailles. Je l'ai fait parce que c'était un ami. Mais c'est la première et la dernière fois que j'allais là-bas pour des funérailles , lance-t-il.

Mian Hamiid, un autre fidèle, ajoute que cela permettra aux familles de faire leur deuil plus facilement.

Si on avait notre propre centre, on pourrait [s’occuper des morts] plus rapidement, comme le demande notre religion , dit-il.

Selon l'association, les coûts seront les mêmes pour les familles, en plus de créer des emplois.

150 000 dollars à amasser

Le salon funéraire de la grande mosquée de Winnipeg est en construction depuis le mois d'août dernier. L'Association islamique du Manitoba espère qu’elle aboutira en mars ou avril prochain.

Sur les 600 000 dollars nécessaires à la construction, la communauté a encore besoin de 150 000 dollars.

Le téléthon démareera à 16 h samedi à la grande mosquée de Winnipeg pour amasser les fonds qu’il reste pour le projet.

Avec les informations d'Amélie David