Guy Carbonneau honoré par les Sags

Une cérémonie a eu lieu sur la glace du Centre Georges-Vézina, vendredi soir, avant le match contre les Cataractes de Shawinigan.

Une deuxième bannière en son nom a été hissée au plafond, après celle de son chandail #21 retiré.

Les Saguenéens lui ont aussi remis un tableau de l'artiste Jérémie Giles, montrant une aurore boréale dans le ciel de sa ville natale, Sept-Îles.

Guy Carbonneau s'est aussi adressé à la foule, souhaitant notamment aux Saguenéens de remporter enfin la Coupe Memorial, le championnat ultime du hockey junior canadien.

Les Saguenéens et vous, les gens de Chicoutimi, ont été au coeur de ma réussite. Guy Carbonneau, à la foule

Trois coupes Stanley

Alors qu'il s'alignait avec les Bleus dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) entre 1976 et 1980, Carbonneau a récolté pas moins de 171 buts et 264 mentions d'assistance. À l'époque, il a même connu une campagne de 182 points. Pendant son long passage dans la Ligue nationale de hockey, Guy Carbonneau a également multiplié les exploits, principalement avec le Canadien de Montréal et les Stars de Dallas.

C'est toujours plaisant. J'ai eu la chance de revenir en tant que gestionnaire et comme instructeur des Saguenéens de Chicoutimi il y a quelques années. De revenir comme un intronisé au Temple de la renommée, c'est un petit velours. Guy Carbonneau, en entrevue avant la cérémonie

Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey le 18 novembre dernier lors d'une cérémonie à Toronto. L'ancien entraîneur-chef du Canadien et des Saguenéens portait d'ailleurs son veston du Temple de la renommée.

Carbo a remporté trois fois la Coupe Stanley, dont deux fois à Montréal (1989 et 1993). L'ancien #21 a aussi reçu le trophée Frank J. Selke, remis au meilleur attaquant défensif, à trois reprises.

Plus tôt dans la journée, Guy Carbonneau avait pris part à l'entraînement avec les joueurs.

C'est des moment spéciaux pour eux. Ce matin je suis embarqué sur la patinoire avec l'équipe. Rénald Nepton et Yanick Jean m'avaient demandé de travailler un petit peu avec les joueurs de centre pour les mises au jeu, mais c'était plus vraiment de parler avec l'équipe au complet pour voir comment approcher les mises au jeu durant un match de hockey. J'espère que ça va les aider. Guy Carbonneau

D'après une entrevue réalisée par Catherine Gignac