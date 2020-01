Les femmes de la Saskatchewan inspirent l’artiste Madonna Hamel à Val Marie

Il n’y a aucun doute, l’âme et l’esprit de cette femme débordent de créativité. Son petit appartement est rempli de livres, de plantes, de figurines et de collages. L’artiste, qui est aussi auteure, s'imprègne de ces objets d’art qui sont une source d’inspiration pour elle. C’est une bonne chose puisque cet hiver, elle passe des heures et des heures à son clavier afin de transformer sa pièce Mothers’ Apron en roman.

Résidente de Val Marie depuis 2014, Madonna Hamel a eu l’idée d’écrire la pièce Mother’s Apron lors de sa première année en tant qu’employée au musée du village. Elle a remarqué tous les chapeaux de cowboy accrochés sur le mur qui représentaient les réalisations et le talent des hommes.

Mais qu’en etait-il de l’histoire des femmes? Depuis cette découverte, Madonna Hamel s’est donné comme mission de le raconter.

« Le tablier d’une mère »

Après sa visite au musée, Madonna Hamel a choisi le tablier pour représenter l’histoire des femmes de la Saskatchewan.

Elle a commencé par discuter avec des femmes de Val Marie. Madonna Hamel raconte qu’au début, ces femmes ne ressentaient pas beaucoup de fierté à parler de leur tablier. Mais tranquillement, elles ont commencé à être plus à l’aise. Pour plusieurs d’entre elles, le tablier est un outil de travail.

Toute ma recherche montre que les pionnières travaillaient en équipe avec leur mari. Ce n’est pas une question de qui est le plus important . Le mari et sa conjointe travaillaient ensemble.

Madonna a utilisé ses talents journalistiques et artistiques pour transformer les histoires en collage avec des citations. Les collages représentent les personnages de sa pièce Mothers’ Apron. Comme personnages, elle met en scène une mariée par correspondance, une sage femme métisse, la propriétaire d’une pension, une pilote et une fermière de l’Armée de Terre.

Madonna Hamel présente sa pièce à Val Marie Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne Smith

La pièce est une série de saynètes illustrant la vie de ces cinq femmes. Madonna a fait la première lecture publique de sa pièce il y a trois ans, à Val Marie, et depuis, elle l’a présentée à plusieurs reprises.

Elle sent qu’elle a encore beaucoup à raconter. Elle espère faire briller l’histoire de ces femmes dans un roman, cet hiver, grâce à une bourse qu’elle a reçue de Saskculture.

Val Marie, le village natal de sa mère

Madonna a beaucoup à raconter et elle ne se retient pas. Il est stimulant être en sa compagnie.

La mère de Madonna, Aurore Hamel (Laprise), née à Val Marie en 1930 Photo : Madonna Hamel

Elle est arrivée à Val Marie un peu par hasard. Sa mère est originaire de Val Marie, un village tout près du Parc national des Prairies. Mais Madonna Hamel a passé son enfance et sa vie adulte un peu partout en Amérique du Nord. Elle a notamment vécu en Colombie-Britannique, au Québec et au Michigan. Madonna Hamel a travaillé, entre autres, comme journaliste, comédienne et même choriste dans un groupe de Blues.

C’est lors d’un voyage à Val Marie avec ses deux soeurs qu’elle a pris connaissance d’une retraite d’artiste au couvent du village transformé en B&B.

Quelques années plus tard, en 2014, elle est venue passer un mois comme artiste en résidence. C’est à ce moment-là que le village et le paysage sauvage des Prairies ont pris leur emprise sur son âme d’artiste.