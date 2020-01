La palissade de 1693 n'est ni une palissade, ni datée de 1693

Présentée en grande pompe comme un vestige datant de 1693, la palissade de bois découverte il y a deux ans dans le Vieux-Québec… n’en serait finalement même pas une. Une analyse de l’Université Laval révèle que sa construction aurait eu lieu au plus tôt en 1775, soit 30 ans après l’érection de l’enceinte emblématique toujours visible en haute-ville.

Certains la décrivaient comme l’embryon des premières fortifications de Québec .

Le maire Régis Labeaume se disait très ému de la trouvaille. François Legault saluait quant à lui une découverte majeure pour tout le Québec.

Beaucoup d’enthousiasme pour une palissade qui n’en serait, finalement, même pas une, croit l’archéologue William Moss, conseiller en patrimoine pendant 33 ans à la Ville de Québec.

Sa construction serait aussi moins lointaine que l'on croyait lors de la découverte.

Des opérations de sauvegarde des vestiges trouvés en 2018 ont été entrepris. Photo : Courtoisie ministère de la Culture et des Communications

Si elle date vraiment de 1775, il ne s’agirait plus d’une palissade, ce serait un autre type de construction, probablement un bâtiment secondaire comme une écurie , analyse William Moss.

Selon lui, l’érection d’une palissade en 1775 aurait été une perte de temps totale .

En 1775, il y avait déjà les remparts actuels de la Ville de Québec. Il n’y avait, en plus, aucun impératif militaire pour justifier la construction de nouvelles palissades. William Moss, conseiller en patrimoine pendant 33 ans à la Ville de Québec

« Hors de tout doute »

C’est une analyse réalisée à l’Université Laval qui a repoussé d’au moins 82 ans l’âge des poutres découvertes en novembre 2018 sous la rue Sainte-Ursule.

Les laboratoires universitaires ont parlé : le cèdre utilisé pour ériger la fortification date hors de tout doute raisonnable de la seconde moitié du 18e siècle.

Nous avons échantillonné deux pièces provenant de la palissade , explique Martin Simard, professeur au département de géographie de l’Université Laval.

La première date de 1751, la deuxième de 1775 ou plus. Martin Simard, auteur de l'analyse dendrochronologique réalisé sur les échantillons

Un des échantillons analysés par le laboratoire de l'Université Laval. Photo : Radio-Canada / Courtoisie Martin Simard

Ce spécialiste en dendrochronologie, soit l’art de déterminer l’âge des arbres grâce à l’étude de leurs anneaux de croissance, est catégorique.

Nos dates sont très solides, très bonnes.

La dendrochronologie Chaque hiver, les arbres mettent leur développement cellulaire au repos. Au cours de ces périodes, un sillon appelé cerne se dessine dans le tronc : c’est l’anneau. Ces anneaux enregistrent les aléas climatiques qui marquent le passage du temps. En comparant les anneaux trouvés sur un tronc à des séries de référence, soit des chronologies établies avec certitude après l’analyse de centaines d’échantillons de bois tirés d’un territoire précis, il est possible d’établir l’âge d’un arbre.

Franchement, nos résultats nous ont surpris, nous ne nous attendions pas du tout à ça , indique-t-il.

Étant donné la force du message voulant que la palissade date de 1693, nous avons redoublé de prudence. Nous avons vérifié et contre-vérifié pour être certains de nos résultats.

Un enthousiasme démesuré... et prématuré

L’engouement soulevé par la découverte en avait fait sourciller plusieurs dès le début.

Ça manquait de prudence, c’est certain , déplore William Moss. Les échantillons n’étaient pas encore prélevés, les analyses n’étaient pas encore commencées, et une conférence de presse était convoquée avec le premier ministre et le maire.

Je suis plutôt tranchant sur le fait qu’on ait convoqué une conférence de presse sans attendre l’expertise scientifique , renchérit Réginald Auger, longtemps responsable du laboratoire d’archéologie historique de l’Université Laval. Ça ne devrait pas se faire ainsi et c’est très déplorable.

À leur avis, le responsable du chantier à l'époque, Jean-Yves Pintal, a tiré des conclusions trop vite d’une carte historique qui montrait le tracé d’une palissade à l’endroit où les poutres ont été retrouvées.

Une carte de l'époque où l'on distingue l'emplacement de la palissade de Beaucours. Photo : Courtoisie

Les documents ne sont pas toujours exacts, et il ne faut pas toujours sauter immédiatement aux conclusions. La moindre concordance n’est pas un gage de vérité , indique-t-il.

À son avis, l’erreur existe toujours en science. L’important, toutefois, est de la reconnaître.

Je me trompe aussi, c’est normal en archéologie. Mais je reconnais toujours mes erreurs.

Quand la science se trompe, mais qu’elle persiste à ne pas admettre qu’elle s’est gourée, c’est là qu’est le véritable problème Réginald Auger, ancien responsable du laboratoire d'archéologie historique de l'Université Laval

La nouvelle datation de l’Université Laval déplaît à certains. Une contre-expertise a été commandée par un groupe mené par M. Pintal, archéologue, dans l’espoir qu’elle fasse mentir l’analyse de l’Université Laval.

Les résultats de cette contre-expertise demeurent, à ce jour, inconnus.