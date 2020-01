Eau contaminée au TCE à Shannon : un plus grand nombre de résidents sera indemnisé

La Cour d’appel du Québec élargit la portée du jugement qui condamne le gouvernement fédéral, la Société immobilière Valcartier et General Dynamics à indemniser les résidents de Shannon ayant subi un préjudice découlant de la contamination de la nappe phréatique au trichloréthylène (TCE).

Résultat : un plus grand nombre de citoyens pourra recevoir une indemnisation.

De plus, les montants maximums auxquels sont admissibles les résidents augmentent de façon substantielle.

À l’instar du tribunal de première instance, la Cour d’appel ne reconnaît pas l’existence d’un excès de cas de cancer dans les zones touchées par la contamination au TCEtrichloroéthylène .

Triangle rouge

Le jugement rendu vendredi ne se limite plus uniquement aux résidents d’un périmètre identifié comme le triangle rouge .

Sa portée dans le temps est également étendue. Dans le jugement de 2012, seules les personnes âgées de 18 ans et plus au 21 décembre 2000 ayant résidé à l’intérieur du triangle rouge entre le 21 décembre 2000 et le 31 décembre 2001 étaient admissibles à une indemnité.

En fonction des groupes d’adresses visés, le régime d’indemnisation remonte jusqu’au mois d’avril 1995 et s’étend dans certains cas jusqu’à l’année 2006.

Le montant maximum auquel les plaignants sont admissibles passe de 15 000 $ à 63 000 $.