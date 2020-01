Quand les animaux réconfortent : un livre pour diminuer l'anxiété chez les jeunes

Selon Lucy Sloan, propriétaire de Lil’ Steps, les animaux sont des collègues. Mme Sloan est conseillère et se spécialise en zoothérapie, une forme de thérapie qui se sert des animaux pour aider des personnes atteintes de troubles mentaux ou physiques.

Le livre Cindy and Cristabelle’s Big Scare est le premier d’une série. Photo : Radio-Canada / Rosalie Loiselle

À l’automne dernier, en plus de sa ferme thérapeutique, Mme Sloan et sa collègue, Joanne Larivière, ont publié le premier livre d’une série pour aider les enfants à gérer leurs émotions. Ce livre porte sur les différences entre les peurs normales et l’anxiété plus grave.

Cindy and Cristabelle’s Big Scare raconte l’histoire de deux chèvres myotoniques qui habitent réellement à Lil’ Steps et qui ont du mal à gérer leur anxiété. Avec l’aide de leur ami Wilbert le cochon, les chèvres apprennent à apprécier le monde qui les entoure, plutôt que d’en avoir peur. Le livre comporte une boîte à outils sensoriels, élaborée par Mme Sloan et Mme Larivière et conçue pour aider les enfants à contrôler leur stress.

La boîte à outils sensoriels a été conçue pour aider les enfants à gérer leur stress. Photo : Radio-Canada / Rosalie Loiselle

Selon Mme Sloan, les histoires ont le potentiel d’aider les enfants à être plus à l’aise avec leurs émotions : Les enfants peuvent se reconnaître dans les réactions de Cindy et de Cristabelle, que ce soit lorsqu’elles combattent, fuient ou se figent. Quand ils connectent avec ça, ils sont en mesure de parler de leurs propres démêlés avec les soucis et la peur.

Lucy Sloan est conseillère et se spécialise en zoothérapie. Photo : Radio-Canada / Rosalie Loiselle

C’est une blessure à la tête en 2014 qui a donné l’idée à Lucy Sloan de jumeler son expérience de conseillère à la zoothérapie. Au cours des deux années où elle n’a pas pu travailler en raison de ses séquelles, elle a acheté deux chevaux qui l’ont aidée dans son processus de récupération.

J’ai remarqué que mon anxiété diminuait toutes les fois que je passais du temps avec eux. J’ai réalisé qu’il y avait un réel avantage thérapeutique à les fréquenter. J’ai décidé de prendre mes 20 ans d’expérience comme conseillère et de combiner ça avec les animaux. Et j’ai commencé Lil’ Steps Farm.

Les animaux de Lil’ Steps Wellness Farm ne font pas un travail ordinaire. Photo : Radio-Canada / Rosalie Loiselle

Joanne Larivière, une conseillère qui se spécialise dans la thérapie par le jeu, croit que chacun des animaux à la ferme offre une leçon importante : Les animaux sont tous tellement différents, mais en même temps, c’est une communauté. Ils ont tous des personnalités et des tempéraments différents qui se mélangent et se complètent. On voit des chats, des ânes, des chevaux, des oiseaux et des cochons, tous dans un même endroit. Ça apprend aux enfants la diversité et l'acceptation, c’est une très belle chose.

Aujourd’hui, la ferme mène des séances de counseling, des ateliers, des camps de jour et accueille des excursions de classe.