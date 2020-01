Voici les 20 jeux vidéo les plus vendus des années 2010

Si Grand Theft Auto V est le jeu vidéo qui a vendu le plus d'exemplaires dans les années 2010, c’est surtout la série Call of Duty qui a marqué la dernière décennie au chapitre des ventes : 10 de ses titres se sont classés parmi les 15 premières positions de la liste des jeux les plus vendus de la décennie en Amérique du Nord, dévoilée jeudi par la société d'études de marché NPD Group.

Outre Grand Theft Auto V, les seuls autres jeux n'appartenant pas à la série Call of Duty à figurer dans les 10 premières positions sont l’opus de Rockstar Games Red Dead Redemption II (7e) et le toujours aussi populaire Minecraft (10e), qui a vu le jour tout au début de la décennie, en 2011.

Trois titres de l’éditeur Electronic Arts, soit Battlefield 1 (16e), Battlefield 4 (17e) et Star Wars Battlefront (20e) font partie de la liste. Ils sont accompagnés de deux jeux de Nintendo qui sont parus sur les plateformes Wii U et Switch : Mario Kart 8 (14e) et The Legend of Zelda: Breath of the Wild (19e).

Le jeu de rôle de Bethesda, The Elder Scrolls V: Skyrim (13e), et le jeu de tir Destiny (18e), d’Activision, viennent compléter le classement.

À titre comparatif, les jeux les plus vendus des années 2000 étaient, en ordre, Guitar Hero III, Wii Fit, Rock Band, Wii Play et Guitar Hero World Tour.

La prochaine génération de consoles s’entame cette année avec la sortie prévue de la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft. Reste à voir quelles seront les nouvelles tendances qui émanent de l’industrie du jeu vidéo dans cette nouvelle décennie alors que l’architecture des consoles s’apparente de plus en plus à celle des PC.