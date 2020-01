La STO obtient un certificat d'autorisation pour prolonger le Rapibus vers l'est

La Société de Transports de l'Outaouais (STO) a obtenu un certificat d'autorisation environnementale pour prolonger le Rapibus vers l'est.

Le transporteur public veut relier la station Labrosse à deux nouvelles stations, soit les stations Lorrain et du Lac-Beauchamp. Le nouveau tronçon aura 2,8 kilomètres de longueur.

Le projet a toutefois pris du retard, notamment en raison du développement des terres pour le tracé. Avant quoi que ce soit, la STOSociété de Transports de l'Outaouais devait obtenir l'approbation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

On parle d'un milieu humide. Quand on parle d'environnement, alors ce n'est pas toujours simple. Il y a des tourbières, une faune, un milieu écologique qui est riche , explique Sophie St-Pierre, porte-parole de la STOSociété de Transports de l'Outaouais , au sujet du secteur du lac Beauchamp.

Une carte montrant les futures stations du Rapibus (archives) Photo : Radio-Canada

Cette certification de la part du MELCCMinistère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques constitue une étape importante dans l’élaboration du projet. La STOSociété de Transports de l'Outaouais pourra maintenant procéder à un appel d'offres au cours des prochains mois.

Pour ce qui est de la construction et de l'ouverture officielle du nouveau tronçon, Mme St-Pierre rappelle qu'il reste encore plusieurs étapes à franchir.