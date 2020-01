La saison de la grippe bat son plein en Saskatchewan

La saison de la grippe entre actuellement dans sa phase la plus active en Saskatchewan, selon le médecin hygiéniste de la province, Saqib Shahab. Il s’attend à ce qu’elle se poursuive encore pendant quatre à six semaines avant de diminuer en intensité.

Depuis septembre 2019, on compte : 1050 cas de grippe confirmés;

30 éclosions de grippe dans les centres de soins de longue durée;

16 personnes hospitalisées aux soins intensifs à cause de la grippe;

5 décès liés à la grippe (trois aînés, deux adultes). Source : Gouvernement de la Saskatchewan

Lors de la même période, en 2019, huit personnes étaient décédées à la suite du virus de la grippe et 2080 cas de grippes avaient été confirmés depuis le 1er septembre 2018, selon le gouvernement.

Cette année, trois quarts des cas confirmés en laboratoire sont de type A, particulièrement le sous-type H3N2, et un quart de type B, qui peut affecter les adultes et les enfants.

Habituellement, l’influenza de type B circule plus tard, dans une deuxième vague [de grippe] en février ou en mars, mais cette année, nous voyons le type B circuler en même temps que le type A. C’est un peu inhabituel , affirme le Dr Shahab.

Il avise que virus de la grippe de type B affecte un peu plus les enfants cette année. Il rappelle donc aux parents de ne pas envoyer les enfants à l’école si ces derniers éprouvent des symptômes similaires à ceux de la grippe.

Plus de gens vaccinés contre la grippe

Au cours des dernières années, nous avons assisté à une hausse du taux de vaccination dans toutes les tranches d’âges, mais particulièrement chez les aînés, souligne le Dr Shahab.

Pour les enfants âgés de six mois à deux ans, 60 % se font vacciner contre la grippe [...] et chez les enfants âgés de trois à cinq ans, 40 % se font vacciner , poursuit-il. Il espère que ces taux de vaccinations permettront de protéger plus de gens du virus.

Le Dr Shahab rappelle également qu’il est toujours possible de se faire vacciner contre la grippe, si ce n’est déjà fait.