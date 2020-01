Cérémonie à l'UQAR en hommage aux victimes du vol PS 752 d'Ukraine International Airlines

Un hommage se tiendra en fin d'après-midi à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) en mémoire des victimes du vol PS 752 d'Ukraine International Airlines . La cérémonie commémorative qui se tient à 16 h 30 à l'atrium de l'UQAR et se déroule en français, en anglais et en persan.

Une minute de silence est aussi prévue.

Cette cérémonie est organisée conjointement par les membres de la communauté iranienne, les étudiants de l' UQARUniversité du Québec à Rimouski et l'organisme Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL).

L'agente aux événements et aux communications d' AIBSLAccueil et intégration Bas-Saint-Laurent , Chiara Ménard, affirme que la situation politique du Moyen-Orient affecte, non seulement la communauté iranienne, mais aussi tous ceux qui la fréquentent.

Ça touche profondément, profondément le cœur, vraiment, de ces personnes-là. Chiara Ménard, agente aux événements et aux communications d' AIBSL Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent

Avec les informations d'Isabelle Damphousse