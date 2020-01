La course à obstacles du vaccin contre l'Ebola

Les scientifiques canadiens ont fait face à un budget limité du fédéral et à l’indifférence du secteur privé pour mettre au point le vaccin contre l’Ebola, qui aurait pu arriver bien avant. C’est ce que révèle une étude  (Nouvelle fenêtre) publiée jeudi dans le Journal of Law and the Biosciences de l'Université d'Oxford.