La cale sèche flottante du Nouveau-Brunswick est en opération dans le port de Québec

Construite à Bas-Caraquet par l'entreprise québécoise Groupe Océan, elle avait soulevé le mécontentement du premier ministre Blaine Higgs.

Cette cale sèche de 13 millions de dollars, qui se trouve dans le port de Québec, est louée à cette même entreprise pour une période de 20 ans.

La cale sèche flottante se trouve dans le bassin Louise, dans le port de Québec. Photo : Groupe Océan/Youtube

En août dernier, le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait même déposé une ordonnance de prise de possession pour empêcher qu'elle prenne le large vers le Québec, sous prétexte que sa construction n'était pas terminée. La situation s'était réglée par la suite.

Unique dans l'est du pays

Le directeur des affaires publiques et corporatives de Groupe Océan, Philippe Filion indique que la cale sèche flottante est très utile et fonctionne bien.

Elle a débuté à opérer dans le bassin Louise dans le port de Québec il y a quelques semaines, explique-t-il. Trois navires de Groupe Océan ont grimpé à l'intérieur pour des réparations. Elle fonctionne très bien et les gens de la Péninsule acadienne peuvent en être très fiers. On est vraiment contents de la construction et de l'opération de la cale sèche qui répond très bien à nos besoins.

Philippe Filion note qu'il s'agit de la seule cale sèche flottante dans l'est du pays à pouvoir se déplacer. Elle a une capacité de 3 800 tonnes et une longueur d'un peu plus de 60 mètres, soit d'environ 200 pieds.

L'immense cale sèche flottante est la propriété du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Photo : Groupe Océan/Youtube

La cale sèche flottante a maintenant un nom, écrit sur le structure : NOUVEAU-BRUNSWICK C.S.F. #1.