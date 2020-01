Un nouveau vol direct entre Charlottetown et Calgary

Un nouveau vol direct saisonnier va bientôt relier les aéroports de Charlottetown et de Calgary, a annoncé vendredi le transporteur aérien WestJet.

Ce sont quatre vols par semaine qui décolleront de l’aéroport de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, pour se poser à l’aéroport international de Calgary, en Alberta, à compter du 25 juin et jusqu’au 7 septembre 2020.

Quatre vols par semaine effectueront également la liaison entre Calgary et Charlottetown.

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, parle d’une merveilleuse annonce pour les Insulaires qui vivent dans la province et ceux d’ailleurs au pays qui restent attachés à leur île natale.

La porte des départs à l'aéroport de Charlottetown en 2017. Photo : Julien Lecacheur

Ce vol direct entre l’Île-du-Prince-Édouard et l’Alberta renforce encore davantage nos liens avec l’Ouest canadien, ouvre de nouveaux marchés pour notre communauté d’affaires et encourage plus de visiteurs de l’ouest de l’Amérique du Nord à découvrir notre île , a déclaré le premier ministre.

Le député fédéral de Cardigan, Lawrence MacAulay, s’est réjoui de l’annonce de WestJet après une nouvelle année record pour le tourisme à l’Île-du-Prince-Édouard. Il a rappelé un investissement de 8,1 millions de dollars fait par le fédéral en 2018 pour améliorer les installations aéroportuaires à Charlottetown en remettant à neuf la piste principale et des bretelles de raccordement.