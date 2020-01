Deux ans après l'arrestation de Bruce McArthur, les plaies sont toujours vives

C'était l'horreur et la consternation au sein de la communauté LGBTQ, qui implorait la police d'enquêter sur des cas de disparition dans le quartier gai depuis plusieurs années.

Après l'arrestation de Bruce McArthur, un scénario effarant s'est lentement et douloureusement dessiné. De semaine en semaine, de plus en plus de restes humains sont délicatement extirpés du sol. Certains étaient enfouis depuis 2011.

Les enquêteurs ont travaillé jour et nuit pour résoudre cet immense casse-tête.

Enfin, le constat final est tombé. Pendant plus de huit ans, l'ex-jardinier Bruce McArthur a tué, démembré et enfoui les corps de huit hommes gais, notamment dans des bacs à fleurs. Sous le nez de ses proches, de ses clients et même de la police.

Ça n'aurait jamais dû s'étirer aussi longtemps. Les policiers n'ont fait leur travail qu'après la mort de huit hommes. Nicole Borthwick, amie de trois victimes de Bruce McArthur

Au terme de son procès, Bruce McArthur a été condamné en février 2019 à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans, à l'âge de 91 ans. Des proches des victimes, dont Nicole Borthwick, avaient été déçus.

Nicole Borthwick, une amie de trois victimes de Bruce McArthur, s'était insurgée à l'extérieur du palais de justice après sa condamnation. Photo : Radio-Canada

Ça nous empêche de tourner réellement la page , dit-elle. Selon elle, l'homme de 68 ans aurait dû écoper de huit peines consécutives, pour chaque homme qui a perdu la vie.

Nicole Borthwick estime que le lien de confiance est toujours brisé entre la police et la communauté LGBTQ, parce qu'elle n'en a pas fait assez pour protéger le public du tueur en série.

Elle concède toutefois que la police de Toronto a admis certains torts et fait beaucoup d'efforts depuis pour se rapprocher de la communauté.

Je ne peux porter ce deuil avec moi toute ma vie. Je dois tenter d'avancer, car il reste tellement de luttes pour la communauté LGBTQ, dit-elle.

Un sentiment de sécurité « brisé »

Pour le pasteur de l'Église communautaire métropolitaine, Jeff Rock, qui est gai, la plaie est encore vive. Ça a vraiment détruit le sentiment de sécurité que nous procurait le village gai.

L'arrestation de Bruce McArthur n'a fait que confirmer ce qu'on savait déjà depuis longtemps. Les huit vies qui ont été perdues, c'était pour la plupart des gens connus dans la communauté. Jeff Rock, pasteur gai

Avec le recul, l'homme de foi voit toutefois des lueurs d'espoir. La tragédie a forcé le public à entretenir une conversation franche sur l'homophobie et le racisme.

Le pasteur de l'église communautaire métropolitaine, Jeff Rock. Photo : CBC

La plupart des victimes de Bruce McArthur étaient originaires du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. Certains n'étaient pas ouvertement gais, souligne-t-il.

Ça a permis d'exposer l'homophobie qui règne dans certaines communautés, mais aussi, le racisme en général . De nombreux acteurs ont en effet dénoncé le racisme, tant au niveau de la police qu'au sein même de la communauté.

Malgré les critiques entourant le travail de la police dans l'affaire Bruce McArthur, le gouvernement de Doug Ford a refusé de tenir une enquête publique sur le tueur en série et les ratés possibles dans l'investigation des policiers.

Le pasteur Rock dit travailler avec la police de Toronto pour organiser des consultations publiques afin d'améliorer la relation entre le public et la police.

Une cérémonie est prévue samedi à Toronto pour rappeler le triste anniversaire de l'arrestation de Bruce McArthur. Elle se déroulera devant la propriété du quartier Leaside où les huit victimes ont été retrouvées. Une plaque commémorative sera par ailleurs érigée.