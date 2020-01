Le jury du procès Weinstein choisi, avec 5 femmes sur 12

Le jury qui siégera lors du procès du producteur de cinéma Harvey Weinstein, accusé d'agression sexuelle et de viol, a été finalisé vendredi, et compte cinq femmes sur douze personnes.

À l'issue de deux semaines d'audience, qui auront vu passer près de 700 personnes convoquées, le juge d'État James Burke a validé vendredi les noms de cinq jurés supplémentaires, après les sept choisis jeudi.

Le tribunal a également retenu trois noms de plus comme jurés supplémentaires, qui siégeront, mais ne participeront pas aux délibérations, sauf en cas de défection d'un ou plusieurs jurés principaux.

Le juge doit encore choisir trois jurés supplémentaires.

Le processus de sélection s'est nettement accéléré après que la défense a épuisé les 20 récusations péremptoires (non motivées) qui lui étaient allouées.

Le jury comprend sept hommes et cinq femmes.

La procureure Joan Illuzzi-Orbon s'est plainte au juge, à plusieurs reprises, que la défense cherchait à écarter systématiquement les jeunes femmes blanches du jury.

Les plaidoiries d'ouverture doivent se tenir le 22 janvier et le juge a fixé la fin du procès au 6 mars.

Accusé de harcèlement ou d'agression sexuelle par plus de 80 femmes, Harvey Weinstein ne sera cependant jugé à New York que pour deux faits présumés, une agression sexuelle et un viol.