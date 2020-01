La piscine de l’UQTR pourrait rouvrir en 2021

Les travaux à la piscine de l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières devraient reprendre au printemps. Le recteur espère que les rénovations soient complétées au plus tard pour janvier 2021.

Daniel McMahon convient qu’il reste fort à faire. C’est sûr que c’est un chantier majeur : on refait la piscine au complet , a-t-il souligné au micro de Facteur matinal. On veut être sûrs que quand on va rouvrir, on va être bon pour les 20-25 prochaines années.

La rénovation de la piscine a été interrompue à cause de problèmes rencontrés lors de la démolition du pourtour. Des procédures judiciaires pourraient être enclenchées dans le dossier.

Daniel McMahon entame la dernière ligne droite de son mandat à titre de recteur de l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières ; son mandat doit prendre fin en février 2021.