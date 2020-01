Une marque de whisky invite Meghan et Harry à s’installer à Windsor

L'intérêt pour le déménagement du prince Harry et de Meghan Markle au Canada gagne Windsor. Dans une publicité, une marque bien connue de whisky lance l’invitation au couple princier de venir s’installer dans la ville du Sud-Ouest de l’Ontario.

La marque de whisky bien connue profite de l'effervescence autour du déménagement du couple princier au Canada. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

La publicité a fait son apparition sur un panneau publicitaire au centre-ville. On peut y lire : Meghan et Harry, vous êtes à la recherche d’un autre Windsor? Venez donc prendre un verre bientôt.

La semaine dernière, Harry et Meghan ont déclenché une véritable crise dans la monarchie britannique en annonçant soudainement la semaine dernière qu’ils voulaient se retirer de leurs obligations royales et passer plus de temps en Amérique du Nord, tout en devenant financièrement indépendants.

Jouant évidemment sur le nom de la famille royale d’Angleterre, la publicité fait aussi subtilement référence à la longue histoire du whisky qui est embouteillé depuis le milieu du XIXe siècle à Windsor par la distillerie Hiram Walker & Sons.

Ce résident de Windsor croit que la venue de Harry et Meghan pourrait apporter quelques changements à la ville. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Des réactions mitigées

S’ils veulent venir, on va les accueillir. Ce serait un changement intéressant pour Windsor. Je ne pense pas par contre qu’on veuille payer pour assurer leur sécurité , indique Bruce Tucker, un résident de Windsor.

Toutefois bien qu’installée depuis quelques jours, l’annonce n’a pas créé d'effervescence particulière dans la communauté. Plusieurs personnes interrogées au centre-ville n’étaient même que vaguement au courant des projets du duc et de la duchesse de Sussex et ne pensaient pas que Windsor était forcément le meilleur choix pour eux.