GNL Québec : Legault aurait dû « se garder une gêne », dit Gaudreault

Dans un tweet jeudi, le premier ministre a vanté les mérites de ce projet qui n'a pas encore été soumis aux audiences du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Sylvain Gaudreault, qui s'oppose au projet de GNL Québec, rappelle que plusieurs groupes d'investisseurs se sont retirés de projets similaires à celui de GNL Québec pour des préoccupations environnementales.

C'est plutôt étonnant de voir quand même une adhésion immédiate à un projet qui vise l'exploitation de l'énergie fossile alors qu'on est dans un contexte d'urgence et de crise climatique où on voit encore cette semaine des grands groupes investisseurs comme celui de BlackRock qui a annoncé qu'il se retirait d'investissements et qu'il allait analyser les risques reliés aux changements climatiques, la Banque européenne d'investissement qui se retire d'investissements même dans le gaz naturel et François Legault, lui, qui vante ça de son côté de façon aveugle. Il aurait pu se garder une petite gêne à cet égard.

Sylvain Gaudreault, député péquiste de Jonquière