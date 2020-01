Le soccer professionnel se rapproche d'Ottawa plus vite que prévu

Les nombreuses rumeurs sur le possible retour d’une équipe de soccer professionnelle à Ottawa commencent à se préciser. Le média d’information espagnol Palco23.com affirme qu’une entente est intervenue entre l'Atletico Madrid et la Première ligue canadienne (CPL) pour l’arrivée d’une nouvelle équipe dans la capitale.

La nouvelle a été reprise par le journal Marca. Une source a confirmé à Radio-Canada qu’une nouvelle franchise devrait amorcer ses activités à l’été 2020. Il se pourrait toutefois que cette nouvelle équipe n’amorce ses activités que pour la deuxième portion du calendrier.

La saison de la CPL est séparée en deux portions distinctes, la saison de printemps qui démarre en avril et la portion d’automne qui commence en juillet. L'annonce officielle pourrait avoir lieu dans quelques jours.

Une autre source au sein de l'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG) a par ailleurs confirmé des discussions avec la CPL pour discuter de ses exigences dans l’éventualité d’une location de la Place TD à une future équipe.

De nombreuses rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux depuis quelques jours concernant le retour du soccer professionnel à Ottawa. La ville n’avait plus d’équipe depuis la suspension des activités du Fury, en novembre.

Marcos Llorente, du Atletico Madrid, célèbre un but avec un coéquipier. Photo : Reuters / USA Today Sports

Malgré nos nombreux appels et plusieurs courriels envoyés au club madrilène, personne de l’Atletico n’a offert de réponse. La CPL ne répond pas non plus à nos demandes d’entrevue.

Des joueurs en attente

Cette situation a un impact sur d’anciens joueurs du Fury. Plusieurs joueurs sont toujours sans contrat et s’apprêtent à s’entendre avec d’autres équipes de la CPL, sans être au courant de la situation à Ottawa.

Des joueurs ont confirmé à Radio-Canada que des discussions avec des équipes de la ligue stagnent en raison de l’incertitude entourant la venue d’une nouvelle franchise dans la capitale.

La CPL a complété sa première saison d’existence en 2019 avec sept équipes. La Ligue compte des équipes dans l’Ouest, en Ontario, et à Halifax, mais n’a toujours pas de formation au Québec ou dans l’Est ontarien. Le Forge FC de Hamilton a remporté la première finale de la CPL en novembre dernier.