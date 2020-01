Un avis de faire bouillir l’eau est en vigueur à Caraquet

La consigne provient du ministère de la Santé et elle concerne les résidents du secteur qui s’étend d’Uni Coopération financière jusqu’aux limites ouest de la ville, expliquent les autorités municipales.

Une panne majeure du réseau de distribution de l’eau survenue mercredi entraîne cette mesure.

Jusqu’à avis contraire, il est essentiel que toute l’eau destinée à la consommation, à la préparation de lait maternisé et de jus, à la fabrication de glaçons, au lavage des fruits et légumes, à la cuisson et à l’hygiène dentaire soit bouillie à forte ébullition pendant une minute , souligne la Ville de Caraquet dans un communiqué.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le secteur où la consigne est en vigueur comprend les rues ci-dessus. Photo : Ville de Caraquet

Les gens peuvent toutefois prendre leur douche, leur bain ou se laver en utilisant l’eau du robinet sans la faire bouillir au préalable, mais ils doivent éviter de l’avaler, recommande la Municipalité.

Les plus jeunes et les bébés doivent être lavés à l’éponge, ajoute-t-elle. Les personnes qui donnent ces soins doivent toutefois s’assurer que les enfants n’avalent pas l’eau à cette occasion.

Les gens peuvent aussi faire la vaisselle et la lessive avec l’eau du robinet, à la main ou à la machine, à moins d’avis contraire.

La Ville de Caraquet présente des excuses pour ces inconvénients.