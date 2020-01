Une nouvelle année occupée pour Caroline Savoie

Presqu’un an après la sortie de son album Pourchasser l’aube, Caroline Savoie fait le bilan de sa dernière année et de ce qui l’attend en 2020.ha

En plus des spectacles au Québec, elle est montée sur scène à plusieurs reprises lors du Congrès mondial acadien l’été dernier.

Je suis très chanceuse, c’était une belle année , lance d’emblée la chanteuse qui a passé les derniers mois à voyager à la rencontre de son public. Sa performance avec le groupe 1755, lors du spectacle du 25e, est sans contredit son moment le plus marquant.

Ma mère a été voir le premier Congrès mondial acadien en 1994, elle était enceinte de moi et 1755 jouait. On dirait que c’était un beau rappel d’être là 25 ans plus tard.

La tournée continue

Cet automne marquait le début officiel de sa tournée, qui se prolongera tout au long de l’année.

On continue la tournée, on va faire des salles partout au Québec, on ira en Suisse pendant un mois, et on va faire les festivals cet été.

Alors qu’elle apprécie l’aspect intime et convivial des petites salles de spectacle, elle ne cache pas que l’atmosphère des festivals lui plaît beaucoup.

C’est festif, souvent c’est gratuit, les gens passent et tu as une visibilité que tu n’as pas ailleurs. En plus il fait beau et c’est dehors. Caroline Savoie, auteure-compositrice-interprète

De belles collaborations à venir

Caroline Savoie vient tout juste de participer à la captation d’une nouvelle émission musicale bilingue animée par la chanteuse Martha Wainwright, à Halifax. La série télévisée Mix sonore sera diffusée sur les ondes d’Unis TV, et réunira des artistes de partout au pays, tels que Louis-Jean Cormier, Sam Roberts, Dumas et Classified.

Caroline Savoie sera également l’artiste et marraine de Chante ton centre, une collaboration entre des chorales scolaires et communautaires du sud-est du Nouveau-Brunswick.

Elle se réjouit d’avoir la chance d’être accompagnée par une chorale et a hâte d’entendre ses chansons interprétées par des enfants.

Créer dans l’action

J’ai un peu le syndrome de la page blanche ces derniers mois , admet Caroline Savoie, qui se dit plus prolifique dans le feu de l’action.

Selon elle, l’inspiration viendra au cours des prochaines semaines, lorsqu’elle recommencera à tourner.

Quand je suis en tournée d’habitude j’écris beaucoup [...] On dirait que lorsque je suis stimulée, c’est là où j’écris le plus , explique l'artiste.