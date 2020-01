Broncos : Un homme est reconnu coupable d'avoir créé une campagne GoFundMe frauduleuse

L’homme de 33 ans était accusé de fraude et de possession de biens obtenus de façon criminelle, notamment.

En décembre 2019, Andrij Olesiuk avait nié avoir reçu dans son compte l’argent qu’il avait sollicité, affirmant qu’il avait plutôt remis un chèque de 4100 $ à une femme qui amassait des dons pour l’équipe de hockey et qui s’est présentée à son domicile en avril 2018.

Or, des documents juridiques révélaient qu’une somme de 3800 $ avait bel et bien été déposée dans le compte d’Andrij Olesiuk et qu’elle n’a jamais été versée à l’équipe.

La page GoFundMe créée par Andrij Olesiuk, intitulée #PrayForHumboldt, a reçu des dons en provenance de 35 personnes en Amérique du Nord.

L'accident d’autocar des Broncos de Humboldt, qui a coûté la vie à 16 personnes en plus d’en blesser 13 autres le 6 avril 2018, avait provoqué une onde de choc à travers le pays.

Plusieurs campagnes de sociofinancement avaient alors été mises sur pied afin de venir en aide aux familles des victimes.