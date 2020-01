300 000 $ espérés au 23e Weekend de La Ressource

C’est la plus importante fin de semaine de l’année pour La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Samedi soir, l’organisation ouvrira son 23 e Weekend dans l’espoir d’amasser les 300 000 $ nécessaires pour assurer ses services tout le long de l’année.

Il s’agit d’une activité cruciale pour La Ressource, qui offre une panoplie de services aux personnes handicapées de la région.

Dans certains secteurs comme en Gaspésie, le financement demeure problématique depuis quelques années, indique la directrice générale de l’organisme, Thérèse Sirois.

On sait très bien que les Gaspésiens sont hyper généreux, ce qui est plus problématique là-bas, ce n'est pas tellement au niveau des donateurs, c’est plus au niveau du réseau de la santé, du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie où on reçoit très peu de financement, 15 000 $ par année, ce n’est pas avec ça qu’on peut donner beaucoup de services.

La directrice générale de La Ressource, Thérèse Sirois (Archives) Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Mme Sirois explique que le statut d’ organisme suprarégional de La Ressource freine le financement auprès du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. Une situation qui a été également vécue au Bas-Saint-Laurent, mais qui a été réajustée après plusieurs années de travail, selon la directrice générale.

Une célébration familiale

Le Téléradiothon de La Ressource, présenté à la salle Desjardins-Telus de Rimouski, met cette année en vedette Kevin Parent, Luce Dufault, Daniel Boucher, Ludovick Bourgeois, Dave Richer, Geneviève Jodoin et Marc-Antoine Lévesque.

Kevin Parent Photo : La production est encore jeune inc.

Le spectacle a été confié cette année à l’artiste Nelson Minville, qui a concocté une programmation pour rendre hommage au thème de la famille, faisant écho à la fois à celle de La Ressource, mais aussi à toutes ces familles qui relèvent chaque jour le défi de prendre soin de leurs enfants handicapés.

Pour moi, c’est comme une fête, et je veux que ça ait l’air d’une réunion familiale, justement. Nelson Minville, metteur en scène du Téléradiothon de La Ressource

Comme c’est ma première, j’ai demandé à des amis de venir, des gens avec qui j’ai travaillé, pour qui j’écris des chansons, que je connais depuis... dans le cas de Daniel Boucher depuis 1996, avec Kevin [Parent] c’est la même chose, depuis 1992...

Geneviève Jodoin (Archives) Photo : Radio-Canada / Francis Dufresne

En entrevue vendredi matin à l’émission Info-Réveil, Geneviève Jodoin, gagnante de la dernière saison de La Voix, s’est dite très heureuse de participer à l’événement.

C’est tellement nécessaire et si ma voix peut permettre de ramasser des sous pour ces gens-là... J’ai la chance d’avoir trois enfants en santé... c’est le moindre geste à faire. Geneviève Jodoin

Le Chœur gospel de l’École de musique du Bas-Saint-Laurent, sous la direction de Natacha Poirier, ainsi qu’un orchestre maison composé d’artistes originaires de la région, seront également de la fête.

L'enregistrement de la soirée sera diffusé à la télévision dimanche sous forme de téléthon, sur les ondes de la télévision communautaire.

Luce Dufault Photo : ATTRACTION IMAGES / Éric Myre

La Ressource d'aide aux personnes handicapées vient en aide à plus de 1200 personnes vivant avec un handicap chaque année. Les fonds amassés lors de l'événement représentent 75 % du budget de l’organisme.

Avec la collaboration d'Éric Barrette