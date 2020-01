L’hymne national du Canada chanté en Ojibwé avant le match des Jets vendredi

Selon l’équipe de hockey de la capitale manitobaine, c’est la première fois que l'Ô Canada est chanté dans une langue autochtone lors d’un match des Jets.

Gloria Barker, enseignante à l’école communautaire Riverbend de Winnipeg, forme les membres de la chorale Strong Warrior Girls Anishinaabe Singers à l’interprétation de chansons en ojibwé depuis 2016. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson/CBC)

L’une des responsables de la chorale, Gloria Barker, explique que cette interprétation en Ojibwé est un grand honneur pour les 10 chanteuses de son choeur, mais aussi pour l’ensemble de la communauté autochtone.

C’est très émouvant et inspirant de voir les jeunes parler leur langue, et mieux encore de chanter dans leur langue. Je me sens vraiment fière, très fière d’elles , dit Mme Barker qui est également, professeur d’immersion ojibwée à Riverbend.

Elle souligne que les chanteuses ont une expérience de prestation devant des foules. Depuis la création de la chorale en 2016, par exemple, elles ont chanté deux chansons en Ojibwe, Boozhoo (Bienvenue) et Miigwech (Merci), dans une salle bondée.

Shaylee Sinclair chante avec la chorale depuis environ deux ans et se dit ravie de se produire vendredi soir. Photo : Radio-Canada / (Jaison Empson/CBC)

C’est vraiment amusant de chanter en Ojibwé , dit Shaylee Sinclair, l'une des choristes.

Jeudi, l’équipe a fait une répétition à la place Bell MTS.