Amanda Simard n'a peut-être aucun regret, mais Doug Ford non plus

Je ne lui souhaite que le meilleur , a répété Doug Ford à trois reprises en réponse aux questions des journalistes.

Même s'il ne semblait pas ébranlé par le changement d'allégeance de la députée franco-ontarienne, Doug Ford entend livrer une bataille féroce lors des prochaines élections provinciales pour tenter de reprendre la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell qu'Amanda Simard représente.

Nous avons travaillé très fort dans sa circonscription et nous allons continuer de le faire pour représenter les électeurs de sa circonscription , a indiqué le premier ministre progressiste-conservateur.

Après avoir laissé mûrir sa décision pendant plus d'un an, Amanda Simard a rejoint jeudi le caucus libéral, qui compte maintenant six députés à Queen's Park.

Le moment de cette décision est intéressant, puisque le Parti libéral de l'Ontario est toujours à la recherche d'un chef pour succéder à Kathleen Wynne. Amanda Simard a d'ailleurs indiqué qu'elle avait l'intention de s'impliquer dans la course à la direction du parti.