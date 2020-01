SaskPower relance son programme de compteurs intelligents et sollicite des volontaires

La société d’État demande ainsi aux personnes et aux entreprises intéressées à ce que de nouveaux compteurs intelligents soient installés dans leurs propriétés de s’inscrire en ligne. SaskPower espère convaincre 2000 personnes ou entreprises de se joindre au programme.

En adhérant au programme, les Saskatchewanais pourront bénéficier des avantages des compteurs intelligents un peu plus tôt que les autres résidents, puisque ces appareils seront installés dans l’ensemble de la province en 2021.

La société d’État dit avoir tiré des leçons de ses erreurs et souligne que le programme sera utile pour les Saskatchewanais.

« En allant de l’avant avec le réseau de compteurs intelligents, nous serons en mesure de trouver et de corriger les pannes plus rapidement en plus de permettre aux clients de connaître le montant de leurs factures à l’avance », déclare le vice-président de la distribution et du service à la clientèle de SaskPower, Shawn Schmidt.

Avantages liés à l’installation de compteurs intelligents, selon SaskPower : Élimination des factures estimées

Aucune visite de lecteurs de compteurs d’électricité

Informations détaillées sur la consommation d’électricité en ligne

Les appareils qui seront installés par la société d’État proviennent de la compagnie Sensus, la même qui lui a fourni les compteurs intelligents en 2014.

L’entreprise avait soutenu à l’époque que ses appareils n’étaient pas responsables des incendies et avait jeté le blâme sur leur mauvaise installation.

À l’époque, les feux liés aux compteurs intelligents avaient provoqué le rappel de 105 000 appareils, engendrant aussi des coûts estimés à 47 millions de dollars, selon SaskPower.

Son président-directeur général de l’époque, Robert Watson, avait aussi démissionné après un examen approfondi du programme.

Avec les informations d’Adam Hunter