Des Championnats canadiens décisifs pour Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina

Charlie Bilodeau et sa partenaire Lubov Ilyushechkina vivent cette semaine leurs premiers Championnats canadiens de patinage artistique à Mississauga, en Ontario. Leur performance déterminera s'ils pourront participer aux Championnats du monde en mars prochain.

Le patineur artistique de Trois-Pistoles ne cache pas son stress face à cette compétition déterminante.

Il y a quand même toujours un petit quelque chose bien spécial avec les Championnats canadiens. Autant on se promène à travers le monde, les Championnats à la maison, il y a un lot de stress qui vient avec ça, un petit oumph qui nous rend fébriles et on a bien hâte de compétitionner ici , admet Charlie Bilodeau.

Lui et sa partenaire Lubov Ilyushechkina devront décrocher l'une des deux premières places pour obtenir leur billet pour les Championnats du monde, qui auront lieu au Centre Bell à Montréal du 16 au 22 mars prochain.

C'est certain que cette compétition va décider de la suite de notre saison. C'est là que se décident habituellement les assignations pour les Championnats du monde , affirme le patineur.

On vise les deux premières positions pour avoir notre place aux Championnats du monde. Charlie Bilodeau

Le couple présentera un programme libre sur la chanson Je voudrais voir la mer de Michel Rivard.

Le défi est de taille pour Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina, qui patinent ensemble depuis moins d'un an.

C'était un gros pari de recommencer la compétition avec une nouvelle partenaire après seulement quelques mois , reconnaît Charlie Bilodeau.

Lubov Ilyushechkina et Charlie Bilodeau patinent ensemble depuis mars 2019. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

On est toujours autant surpris par ce qu'on est capables de créer sur la glace comme chimie, comme programme technique aussi. Durant les derniers mois, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de travail à tous les niveaux dans notre patinage, mais on n'a pas le choix d'y aller une chose à la fois , souligne-t-il.

Dans les derniers mois, le couple a décroché le bronze au Trophée Finlandia, en Finlande, de même qu'à la Coupe de Chine. Ils ont toutefois terminé en cinquième position au Grand Prix de Kelowna en Colombie-Britannique.

Charlie Bilodeau n'est pas le seul athlète de l'Est-du-Québec à prendre part aux Championnats canadiens.

Chez les couples juniors, Pierre-Alexandre Hudon, de La Pocatière, et sa partenaire Gabrielle Lévesque, d'Halifax, ont terminé sur la deuxième marche du podium jeudi grâce à leur programme libre. Ils avaient également remporté le deuxième rang mercredi avec leur programme technique.

Les Championnats canadiens de patinage artistique se tiennent du 13 au 19 janvier à Mississauga, en Ontario.

Avec les informations de René Levesque