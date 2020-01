Maman Dion est décédée à 92 ans

Personnalité publique et animatrice de télévision québécoise, Thérèse Dion était la mère de 14 enfants, dont deux ont fait carrière dans la chanson : Claudette Dion et la célèbre Céline Dion.

Née Thérèse Tanguay le 20 mars 1927, Thérèse Dion a joué un rôle important dans la carrière de Céline. Aidée par son fils Jacques, Thérèse Dion a composé Ce n'était qu'un rêve, la chanson qui allait devenir le premier succès de la diva de Charlemagne, alors âgée de 12 ans.

L’enregistrement sur cassette avait été envoyé à René Angélil, qui est alors devenu l'imprésario de Céline Dion, et éventuellement son mari et le père de ses enfants René-Charles, Eddy et Nelson.

Thérèse Tanguay Dion en compagnie de sa fille, la chanteuse Céline Dion. Photo : Instagram / celinedion

On connaît Thérèse Dion notamment pour son émission culinaire Maman Dion, animée pendant trois ans avec Éric Salvail. Elle avait créé en 2006 sa propre fondation en faveur de l’éducation des enfants défavorisés, la Fondation Maman Dion, et avait su tailler une place de choix dans le cœur des Québécois et des Québécoises.

Thérèse Dion était aussi une femme d’affaires, ayant lancé sa propre marque de plats cuisinés sous le nom « Les pâtés de Maman Dion ».

Céline Dion doit donner un concert vendredi soir à Miami dans le cadre de sa tournée Courage. On ignore pour l'instant si le concert sera annulé ou pas.

